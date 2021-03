Igralec serije Ko potrka ljubezen zaradi voditeljevega komentarja zapustil podelitev

Kerem Bürsin je na podelitvi prejel zlati kipec za najboljšega igralca leta. Zvezdnik je v zahvalnem govoru povedal: "Najlepša hvala za to nagrado. Za vse nas je bilo zadnje leto težko, zato ni veliko za povedati. Upam, da nas čakajo lepša leta. Upam, da se bo to stanje spremenilo in kot pravim, nas čakajo lepša leta."

Ko je 33-letni igralec odšel z odra, ga je voditelj prireditve spravil v zadrego. Na odru pred vsemi je izjavil, da je igralec lani delal pod "težkimi pogoji'' in da je lansko leto na epizodo zaslužil 120.000 turških lir, kar pomeni približno 13.500 evrov. Kerem je podelitev zapustil brez komentarja na to. Ker so turški mediji poročali o incidentu, ki je preplavil tudi družbena omrežja, se je voditelj kasneje opravičil in dejal, da ni želel, da bi s svojo 'šalo' kogar koli prizadel. Naj omenimo, da so v Turčiji glavni igralci plačani od 40.000 do 400.000 turških lir na epizodo, kar je od 4.500 do 45.000 evrov na epizodo, ki traja približno dve uri. Kot lahko vidite, je razpon ogromen.