Igralka serije Ko potrka ljubezen brez izbranca odpotovala v New York

Dva meseca po koncu snemanja serije Ko potrka ljubezen in po zasluženem dopustu je igralka Hande Erçel odpotovala v ZDA, natančneje v New Yorku. Novico je potrdila igralka sama, potem ko je s svojimi sledilci delila utrinke s potepanja po New Yorku. Med drugim se je mudila v Central Parku, ki velja za najbolj obiskan mestni park na svetu, saj ga letno obišče več kot 30 milijard obiskovalcev.

Spomnimo, da se je njen srčni izbranec, igralec Kerem Bürsin, pred dnevi vrnil s Kanarskih otokov, kamor je odpotoval poslovno . Ob prihodu ga je čakala Hande, s katero sta v istem avtomobilu skupaj zapustila letališče. Naj omenimo, da se je sprva govorilo, da se bosta zaljubljenca za tri mesece preselila v Ameriko , kjer je Kerem precej domač, saj je tam z družino živel več let in gradil kariero. Kot kaže, je Hande nekoliko pohitela s potovanjem, Kerem pa ji bo verjetno sledil, ko opravi vse obveznosti v Turčiji.

Kaj naš čaka v nadaljevanju serije Ko potrka ljubezen?

Eda prepriča Pelin, da za izgradnjo marine najame njih. Aydan namerava Serkanovo zabavo prirediti v Denizovi kavarni. Engin sliši Piril, ko se po telefonu dogovarja za mačjega mladiča, vendar misli, da je noseča, zato ji začne v pisarno nositi zdrave prigrizke. Eda se hoče pogovoriti s Serkanom, a se hitro zlomi, ko vidi, kako hladen je do nje. Poleg tega izve, da je Aydan vedela, da je Serkan živ, a ji tega ni povedala.

Eda na zabavi izkoristi trenutek Selinine odsotnosti in poljubi Serkana, da bi mu obudila spomine na njuno skupno zvezo. Serkan se še vedno ne spomni Ede in pred vsemi zasnubi Selin. Eda se odloči, da bo pozabila Serkana, saj on trmasto vztraja pri tem, da se bo poročil s Selin. Zaradi spleta okoliščin pa mu pomaga izbrati prstan za Selin, svojega pa mu vrne. Ker po Selinini zaslugi čistilka v Serkanovem stanovanju odstrani vse Edine stvari, je Eda ogorčena in objokana zaspi na njegovi postelji.

