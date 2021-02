Igralka uspešnice Ko potrka ljubezen praznovala 31. rojstni dan

Turška igralka Bige Önal, ki v uspešnici Ko potrka ljubezen igra Selin, je dopolnila 31 let. Na njen osebni praznik so se spomnili tudi njeni igralski kolegi, ki so jo zasuli z lepimi željami in fotografijami s snemanja.

Bige Önalv turški uspešnici Ko potrka ljubezen igra lepo Selin, nekdanjo zaročenko glavnega junaka zgodbeSerkana Bolata, ki ga upodablja Kerem Bürsin. Zvezdnica je prvi ponedeljek v mesecu, 1. februarja, praznovala 31. rojstni dan. Igralka je ta mejnik obeležila tudi na družbenih omrežjih, na katerih je objavila svojo fotografijo iz otroštva. V daljšem zapisu je med drugim zapisala, da so leta zanjo zgolj številka in da se počuti kot 11-letnica. Ob tem pa se je vsem zahvalila za rojstnodnevna sporočila, lepe želje, fotografije in videe.

Ob rojstnem dnevu sta ji čestitala tudi glavna zvezdnika serije, Hande Erçelin Kerem Bürsin, ki je na Instagramu delil fotografijo s slavljenko ter ji zaželel vse najboljše. Čeprav sta Hande, ki v seriji igra Edo, in Bige na malih ekranih nasprotnici, saj se borita za ljubezen istega moškega, sta zasebno dobri igralski kolegici in profesionalki. Eden od razlogov, zakaj je serija Ko potrka ljubezen tako zelo uspešna, je tudi odlična energija med celotno igralsko zasedbo. Na snemanju se vsi odlično razumejo, zabavne utrinke pa na družbenih omrežjih večkrat delijo z oboževalci, s katerimi komunicirajo na Instagramu, javljajo pa se tudi v živo.

icon-expand Rojstni dan Bige Önal FOTO: Instagram

Kaj nas čaka v nadaljevanju serije Ko potrka ljubezen? Eda in Serkan sta zaročena, čeprav tega ne odobrava njegov oče, ki se zabave ni udeležil. Ayfer bi rada šla k Serkanovi mami na pogovor, a jo Eda ustavi. Selin Aydan pove, da bosta Eda in Serkan živela skupaj, in Aydan je šokirana. Eda v službi doživi hladen tuš, ker jo Serkan napade zaradi zamujanja. Ker ji Serkan prenavlja pisarno, za povrh še ničesar ne najde.

Eda Serkana vpraša, zakaj je tako hladen do nje. Jasno ji razloži, da je preveč prijateljska, in ji naroči, naj se raje drži njunega dogovora. Kaan pride v trgovino, kjer dela Melek. Ayfer od Aydan izve, da bo Eda živela s Serkanom, in tudi on ponori ob tej novici. Kmalu to izve tudi Serkan, ki pa o tem ni imel pojma, zato Edo spet pokliče na zagovor.