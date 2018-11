Inšpekcija za božične smreke?

Veseli praznični december je že skoraj tu, božično vzdušje pa je zajelo tudi Skečoholike. Ob uglajeni glasbeni podlagi so prebirali malo manj uglajene njim namenjene tvite:

Romantično krašenje božične smreke pa je prekinila na prvi pogled nedolžna poteza - dekle je z nje odtrgalo listek s kodo. "A si nora, kaj če pride inšpekcija, kako bova dokazala, da je nisva posekala v naravi?" se vznemiri fant. "A ti res misliš, da obstaja inšpekcija za smreke?!" se norčuje dekle, a seveda v istem trenutku pozvoni zvonec. FBI (festivalno-božična-inšpekcija) je prišla pregledat jelko. Je par prestal inšpekcijski pregled in zakaj sta inšpektorja preverila tudi, če so na njej sledovi sperme?

