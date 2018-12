Izrazita sprememba: od nežne dolgolaske do seksi kratkolaske

Turška igralka Birce Akalay, ki jo trenutno lahko spremljamo v vlogi Asli, glavne junakinje ljubezenske drame Lepotica in zver, je poskrbela za veliko spremembo. 34-letnica se je poslovila od svojih dolgih las in se prelevila v drzno kratkolasko. Ji pristaja?

Birce Akalaylahko v serijiLepotica in zverobčudujemo kot lepo in nežno dolgolaso Asli. Ko je igralka spomladi zaključila s snemanjem serije je oboževalce kmalu presenetila z veliko spremembo videza. Ko ženska razmišlja o spremembi videza, navadno premišljuje o novi, drznejši pričeski. Nova pričeska pa običajno pomeni tudi spremembe v življenju. In to je botrovalo tudi k igralkini odločitvi. Da se je poslovila od svojih lepih dolgih las, je imela tudi opravičljiv razlog – nova vloga.

34-letna igralka se je pripravljala na nov televizijski projekt Ağlama anne (Jokajoča mati). V seriji, ki se je v Turčiji začela predvajati jeseni, igra mamo, ki je zaradi spleta okoliščin pristala v zaporu, kjer je rodila hčerko. Ko pride na prostost, pa se začne njena bitka za hčerko, ki seveda ne ve zanjo.

Zvezdnica je zaradi velike spremembe pritegnila tudi veliko pozornosti na družbenih omrežjih med oboževalci. Medtem ko so nekateri navdušeni nad njeno spremembo, pa je spet drugim bila bolj privlačna z dolgimi lasmi. No, vsake oči imajo svojega malarja, zato naj to raje ostane v presoji vsakega posameznika.

Ko je Birce Akalay končala s snemanjem serije Lepotica in zver, se je zaradi nove vloge postrigla na kratko. FOTO: POP TV

Birce v seriji igra mlado obetavno zdravnico Asli, ki ima rada otroke. Družina ji veliko pomeni, vendar ima ob sebi le brata policista, s katerim tudi skupaj živita. A usoda se z njo grdo poigra. Ko Asli spozna Ferhata, v njem najprej vidi le brezčutno zver, ki se ne zna vesti. Oba sta zaradi spleta okoliščin prisiljena shajati skupaj in v Asli se kmalu prebudi želja, da bi Ferhata skušala čustveno pozdraviti.

Turški ustvarjalci so znova dokazali, da so izjemni pripovedovalci zgodb. Prepustite se eni najlepših ljubezenskih zgodb Lepotica in zver. FOTO: POP TV

