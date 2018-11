Janez Usenik o tetah na poroki in feng šuju

"Vsake toliko časa greš na kakšno poroko, kjer sta kakšni dve teti, ki te primeta v tipičen ribiški prijem in te začneta spraševati, če boš ti naslednji. Kot da je to logično. Sicer nisem ponosen nase, a tako so mi začele iti na živce, da sem jim začel isto delati na pogrebih. Vseeno sem si poročil, a ni šlo. Dokler nisem dobil knjige o feng šuju. Precej zakona sem pokrpal, ko sem prebral to knjigo. Sem mislil, da nama ne gre, ker mene nikoli ni doma in ker je ona tečna, a ne, v bistvu sva imela samo narobe postavljeno pohištvo," med drugim v svojem nastopu ugotovi novinarski kolega in scenarist Janez Usenik.