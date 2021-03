Je glavna igralca uspešnice Ko potrka ljubezen izdal pulover?

Govorice, da sta Hande Erçel in Kerem Bürsin, glavna igralca serije Ko potrka ljubezen, par tudi zasebno, se pojavljajo že več tednov. Zvezdnika pa sta tokrat opravljive jezike samo še podžgala, saj sta se pojavila v enakem puloverju.

icon-expand Igralca Hande Erçel in Kerem Bürsin sta dala nov povod za govorice o njuni romanci. FOTO: POP TV

Da je med Hande Erçelin Keremom Bürsinom, glavnima igralcema serije Ko potrka ljubezen (Sen Çal Kapımı), pred kamerami prisotna izjemna kemija, so se do zdaj lahko prepričali tudi slovenski gledalci, ki omenjeno serijo lahko spremljajo od ponedeljka do petka ob 17. uri na POP TV. Kerem, ki je pred kratkim na Instagramu dosegel že sedem milijonov sledilcev, se je na družbenih omrežjih tokrat oglasil s prav posebno namenom. Oboževalcem je pokazal, kako lahko pomagajo eni največjih globalnih organizacij Svetovni sklad za naravo (World Wide Fund for Nature), in sicer s spletnim nakupom oblačil, na katerih so podobe živali.

Svoje sledilce je zvezdnik v Instagramovi zgodbi v angleščini nagovoril, naj skrbijo za naš planet in pomagajo po svojih močeh: "Ne mečite smeti po ulicah, ne trošite vode po nepotrebnem, ne puščajte prižganih luči za brez zveze, ločujte odpadke, tudi na ta način lahko pomagate."Za konec jih je še pozval, naj obiščejo spletno stran omenjene organizacije in z nakupom izdelkov pomagajo pri zbiranju sredstev. 33-letni turški igralec, ki je imel na videoposnetku na sebi oblečen siv pulover s pingvinom, je seveda hitro pritegnil pozornost svojih sledilcev in zvestih oboževalcev. Prav takšen pulover, z istim motivom in v isti barvi, je v sobotni epizodi serije Ko potrka ljubezen, ki se je predvajala v Turčiji, nosila njegova soigralka Hande.

To je bila spet odlična odskočna deska za nove govorice, ki so se začele pojavljati, ali sta Hande ali Kerem zasebno več kot le prijatelja. Oboževalci so se tako na družbenih omrežjih znova spraševali, ali je Kerem pulover poklonil Hande ali si ga je ta od njega izposodila, da bi soigralcu pomagala in naredila dodatno promocijo globalni organizaciji WWF, ki se bori za ohranjanje narave. Ampak saj vemo, da v življenju ni naključji – ali pač. Za zdaj oba vztrajata, da sta samo prijatelja, a ko bodo enkrat dokončno ugasnile kamere serije Ko potrka ljubezen, se bomo lahko prepričali, ali je bila vse to samo odlična promocija romantične serije ali kaj več.

icon-expand Na POP TV ne zamudite napetega dogajanja v romantični uspešnici Ko potrka ljubezen. FOTO: POP TV

Kaj nas čaka v nadaljevanju serije Ko potrka ljubezen? Eda in Serkan povesta Ayfer, da je gospa Semiha kupila velik delež v podjetju in je zdaj nova poslovna partnerica. Ayfer se ustraši, saj je prepričana, da ima njena mama zlonamerne načrte. Medtem se Semiha seznani z Balco in jo spodbudi, naj se bori za Serkanovo naklonjenost, saj bi rada Edo omožila s človekom po svoji izbiri. Balca poskuša z zvijačo priti do šefove pozornosti.

Engin prepričuje Piril, da morata spoznati družini. Piril mu pojasni, da njeni starši med odraščanjem niso bili ljubeči in da se z njimi ne videva. Ferit in Ceren se pretvarjata, da sta se ravno spoznala. Eda se spre z babico, ko pa odkrije, da se je babica preselila k njeni teti, odide od doma in noč preživi pri Serkanu. Balca Serkanu kupi novoletno darilo in ga povabi, naj ga osebno prevzame pri njej doma.