Je njegovo srce že zdavnaj mrtvo?

Na POP TV prihaja nova napeta ljubezenska drama Lepotica in zver, v kateri bomo spremljali ljubezensko zgodbo lepotice Asli in zveri Ferhata. Čeprav vemo, da so zveri nepremagljive in neustrašne, pa ta v sebi skriva nezaceljene rane.

V novi ljubezenski drami Lepotica in zverje glavni moški lik Ferhat, ki ga je izvrstno odigral turški igralec Ibrahim Çelikkol. Ferhat v zgodbi predstavlja zver. Že kot otrok je spoznal, da življenje ni pravljica. Pred očmi so mu namreč ubili očeta in usoda se je z njim kruto poigrala. Kot najstnik je bil prisiljen v dejanje, ki ga je za vedno zaznamovalo. Po težkem otroštvu, le kdo bi mu upal soditi?

Življenje nas uči, da gledamo kaj je v ljudeh, ne pa, kakšni so navzven. FOTO: Kanal D

Življenje nas uči, da gledamo, kaj je v ljudeh, ne pa, kakšni so navzven. In točno to bomo videli v prihajajoči zgodbi Lepotica in zver. Čeprav je Ferhat na prvi pogled dominanten moški, se v njem skriva veliko več. Ko ga boste prvič zagledali, se vam bo zazdelo, da je hladen kot led in da ne premore kančka ljubezni. Družina mu sicer pomeni vse in zanjo je pripravljen tudi ubijati. A ljubezni do svojih bližnjih nikoli ne zna pokazati.

Za ledenim pogledom se skriva FOTO: Kanal D

Ferhat ves čas nosi črna oblačila in temna očala, ki mu včasih služijo tudi kot krinka, ko ne želi, da bi njegov pogled razkril prava čustva. Je redkobeseden, a pri svojih dejanjih toliko bolj učinkovit. Dejstvo je, da je Ferhat pozabil ljubiti in zaprl vrata do srca. Ko spozna lepo zdravnico Asli, igra jo Birce Akalay, pa se stvari začnejo spreminjati.

Kot ogenj in morje, kot črna in bela, tako različna sta Asli in Ferhat. FOTO: Kanal D

Kot ogenj in morje, kot črna in bela, kot sonce in luna, tako različna sta si tudi Ferhat in Asli. Prvi jemlje življenje, druga ga daje. Dve popolnoma različni osebi se bosta znašli v vrtincu nemogoče ljubezni. Ampak ljubezen vse pozdravi, spreminja … Bo Asli uspelo oživeti Ferhatovo že zdavnaj umrlo srce? Se bo zver spremenila zaradi moči ljubezni? Ljubezen ni preprosta. Če bi bila, to ne bi bila ljubezen. Ne zamudite prvega dela nove turške serije Lepotica in zver (v originalu Siyah Beyaz Aşk) v ponedeljek, 10. decembra, na POP TV.