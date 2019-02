Je priljubljeni gorski zdravnik že padel v krizo srednjih let?

Hans se bo julija srečal z abrahamom. Ko ga je novinar v nemški reviji pobaral o prihajajoči prelomnici, mu je suvereno dejal, da se že veseli te številke: "Sem na točki, ko je polovica že za mano. Želim si doseči 100 let!" Novinar se je nato hitro pošalil, če ga je mogoče že ujela kriza srednjih let, in zvezdnik je v smehu odgovoril, da na ta trenutek še čaka.

Priljubljeni igralec je že deset let najbolj priljubljen gorski zdravnik, prav toliko časa pa je poročen tudi z glasbenico in fotografinjo Susanne. Čeprav je zaradi snemanja veliko odsoten, pa je njuna ljubezen močna. "Sem brezupno zaljubljen v svojo ženo, zdaj je tega že 13 let. Vem, zveni pocukrano, ampak tako je to."

In kakšen je še Hans, v kaj verjame? "To, kar je bilo v preteklosti pomembno, mi je še zdaj – iskrenost in spoštovanje, poštenost, neposrednost, empatija, zanesljivost ... Vse to pričakujem od sebe in upam, da to dobim tudi od ljudi, ki so okoli mene."