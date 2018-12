Ji bo uspelo rešiti dekličino življenje?

Asli , ki jo igra turška igralka Birce Akalay , je odkar se je poročila s Ferhatom, zanemarila svoj poklic oziroma ji mož ne dovoli, da bi še naprej delala v bolnišnici. A zdaj jo nujno potrebujejo. Asli pokličejo iz bolnišnice, ker se je zdravstveno stanje deklice Esre, ki ima v glavi tumor, poslabšalo, zato jo mora nujno operirati. Toda tašča Yeter ji ne dovoli iz hiše. Asli prosi Ferhata, da jo pusti, a gre v bolnišnico, da bi deklici pomagala in jo operirala. Se jo bo Ferhat usmilil?

Glavno vlogo ljubezenskega para nove turške serije Lepotica in zver sta odigrala 34-letna Birce Akalay (Asli) in 36-letni Ibrahim Çelikkol (Ferhat), ki bosta pričarala eno najlepših, a s trni posutih ljubezenskih zgodb. Dve popolnoma različni osebi se bosta znašli v vrtincu črno-bele ljubezni.

Asli je edino upanje za deklico

Gledalce serije Lepotica in zver čakajo razburljivi in napeti prizori. Po napadu Ferhat Asli odpelje v Namikovo vilo. Handan zasleduje Yeter in odkrije, da obiskuje Yigitovo hišo. Cuneyt policijo obvesti o lokaciji Ademovega trupla. Idyl razmišlja o splavu. asli mora nujno v bolnišnico, ker deklica potrebuje operacijo. Bo prišla pravočasno? Ji bo Ferhat dovolil? Ferhat odpelje Asli na kosilo na plažo, kjer se prvič sproščeno pogovarjata. Bo ugotovila, da v resnici ni tako slab?