"Korak številka ena: najprej izbereš žrtev. Jaz ti svetujem mlade, te, ki so neumne in naivne. Ali pa stare, te, ki so obupale nad življenjem. Te nad 26," je ena neprecenljivih lekcij osvajanja žensk, ki jih je do potankosti izpilil veliki osvajalec "Alexander z x-om".

V tokratni Skečoholiški poslastici nas žigolo Alexander, ki ga že skoraj preveč prepričljivo odigra priljubljeni komikGašper Bergant, nauči, kako osvojiti žensko. To je sicer prirojeno, a če mu sledite, vas popelje v svet "plejerstva". Poglejte si 3. sezono Skečoholikov na VOYO. Preverite, s kakšnim trikom lahko izločite tiste preveč inteligentne, zakaj deluje, če jih osvajaš z nelogičnimi stavki in zakaj je priporočljivo s sabo vedno imeti bombone ali francoski rogljiček. Za še več zabavnih skečev skočite na VOYO, kjer vas čakajo vse tri sezone Skečoholikov, ki jih v celoti, od scenarijev, snemanja do montaže, ustvarja četverica stand up komikov – Jernej Celec, Sašo Stare, Gašper Bergant in Aleš Novak.