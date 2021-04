Kako sta glavna igralca uspešnice Usodni diamanti videti danes?

V Turčiji trenutno navdušujeta v seriji Sefirin Kızı (Veleposlanikova hči). Ker je igralka Neslihan Atagül , poročena Doğulu, ki je v uspešnici Moja boš odigrala glavno vlogo Nihan, zaradi zdravstvenih težav morala predčasno zapustiti serijo, je njeno mesto v seriji zavzela 38-letna Tuba Büyüküstün. Ustvarjalci in gledalci so se od lika Nare (Neslihan) poslovili, Tubi pa ob prihodu v serijo dodelili lik Mavi.

39-letni turški igralec Engin Akyürek si je za svoje delo in vložek v uspešnici Usodni diamanti , kjer igra policista Ömerja, prislužil nominacijo za prestižno nagrado za mednarodno nagrado emmy v kategoriji najboljšega igralca. Nekaj zaslug si brez dvoma lahko vzame tudi njegova soigralka Tubo Büyüküstün , s katero sta se v prizorih odlično dopolnjevala, tako v akcijskih kot ljubezenskih. Serijo so snemali med letoma 2014 in 2015, njuni igralski poti pa sta se pred tedni znova združili.

Ustvarjalci serije so na družbenih omrežjih delili prvo skupno fotografijo 'novega' igralskega para: Engina v vlogi Sancarja in Tube v vlogi Mavi. Kot lahko vidimo, se Tuba v vseh teh letih za potrebe nove vloge ni dosti spremenila, saj ima še vedno dolge lase, kot jih je imela v seriji Usodni diamanti. Medtem ko se je Engin po skoraj šestih letih, odkar je s Tubo posnel zadnji prizor, precej spremenil. 39-letnik ima zdaj zelo kratke lase, a še vedno stavi na bradico in brke.

Spomnimo, da je serijaUsodni diamanti, ki se na POP TV predvaja od ponedeljka do petka ob 17.00, nadomestila romantično uspešnico Ko potrka ljubezen,ki se še vedno snema, ustvarjalci pa so si zaradi okužbe s koronavirusom vzeli daljšo pavzo in končali snemanje prve sezone. Serija se bo na POP TV vrnila takoj, ko bodo posneli nova nadaljevanja.

Tisti, ki so si že imeli priložnost ogledati serijoUkradeni diamanti, so bili navdušeni nad nepričakovanimi zapleti in razpleti. Mimogrede, močna ljubezenska zgodba s ščepcem akcijskih prigod je čisto navdušila gledalce Latinske Amerike in Španije, zato ne dvomimo, da se bo zasidrala tudi med slovenske gledalce in gledalke.