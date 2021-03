Kam je izginila Melek v uspešnici Ko potrka ljubezen?

Zvesti gledalci uspešnice Ko potrka ljubezen, ki jo lahko spremljate na POP TV, ste zagotovo opazili, da v zadnjih epizodah ni bilo na spregled simpatične Melek, ki jo igra turška zvezdnica Elçin Afacan. Ta je bila pozitivna na testu za covid-19, zato je morala zapustiti snemanje.

Uspešnico Ko potrka ljubezen so začeli snemati lani in jo še vedno snemajo, prvo epizodo pa so v Turčiji predvajali 8. julija. Ker si ustvarjalci za razliko od mehiške produkcije pri snemanju epizod pustijo le malo rezervnega časa – to pomeni, da še isti teden snemajo epizodo, ki gre v soboto v eter – se lahko hitro kaj zalomi. Epidemija covida-19 je močno posegla tudi v produkcijo, a na srečo so ustvarjalci v svojem ''mehurčku'', poleg tega pa jih dnevno testirajo, tako da se poskušajo izogniti morebitnim težavam.

icon-expand Elçin Afacan je bila nekaj epizod odsotna, ker je zbolela za covidom-19. FOTO: POP TV

To, kar lahko trenutno spremljamo na televizijskih zaslonih, je ekipa snemala lani oktobra, ko je bila pandemija spet na vrhuncu. Simpatična igralka Elçin Afacan, ki v seriji igra Melek, je na žalost takrat zbolela za covidom-19 in scenaristi so hitro zavihali rokave ter spremenili potek zgodbe. Igralkin lik so poslali v drug kraj, na sestričnino poroko, in tako upravičili Melekino odsotnost. Po odkritju igralkine okužbe so še enkrat testirali celotno ekipo, a na srečo ni bil nihče drug okužen, tako da so s snemanjem lahko nadaljevali. Oboževalci so bili seveda v skrbeh zaradi igralkinega zdravja, a jih je ta hitro pomirila ter se jim oglasila na družabnih omrežjih. Med drugim je sporočila, da ima lažjo obliko bolezni in da je malo prehlajena, na srečo pa se je kmalu spet vrnila na snemanje najbolj romantične serije leta, ki je osvojila gledalce po vsem svetu.

icon-expand Na POP TV ne zamudite romantične uspešnice leta Ko potrka ljubezen. FOTO: POP TV

Kaj nas čaka v nadaljevanju serije Ko potrka ljubezen? Serkan je čisto iz sebe zaradi zrušene strehe hiše. Prepričan je, da je pri izrisu naredil napako in da je on kriv za nezgodo. Eda tega ne verjame in hoče na vsak način raziskati, kako je prišlo do napake. Ugotovi, da je nekdo spremenil številke na kopijah izrisov, in za to obtoži Selin. Ayfer izve, da je Serkan tisti, ki je rešil cvetličarno.

Ayfer opazi, da Serkan še vedno nosi prstan. Prosi ga, naj Edi ne zmeša glave še bolj in je še bolj prizadene. Pril privoli v Enginov predlog, da bi živela skupaj, ko pa vidi, v kakšnem neredu živi Engin, takoj obžaluje svojo odločitev. Eda od Serkana zahteva, da jo neha zasledovati in nadzorovati. Serkan pa ji prizna, da je edina, ki ji zaupa.