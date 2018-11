Kdo je lepa Asli?

Na POP TV prihaja nova napeta ljubezenska drama Lepotica in zver, v kateri bomo spremljali ljubezensko zgodbo lepotice Asli in zveri Ferhata. V prihajajoči zgodbi je glavni ženski lik Asli, ki jo je odigrala turška igralka Birce Akalay .

Asli je mlada perspektivna zdravnica. Rada ima otroke. Družina ji veliko pomeni, vendar ima ob sebi le brata policista, s katerim tudi skupaj živita. A usoda se z njo grdo poigra. Ko Asli spozna Ferhata, v njem najprej vidi le zver, ki se ne zna vesti in je brez čustev. Oba sta zaradi spleta okoliščin prisiljena v skupno življenje in v Asli se kmalu prebudi želja, da bi Ferhata skušala čustveno pozdraviti. Ji bo uspelo?

Kot črna in bela, tako različna sta Asli in Ferhat.

Kot ogenj in morje, kot črna in bela, kot sonce in luna, tako različna sta si tudi Ferhat in Asli. Prvi jemlje življenje, druga ga daje. Dve popolnoma različni osebi se bosta znašli v vrtincu nemogoče ljubezni. Bo Asli uspelo oživeti Ferhatovo že zdavnaj umrlo srce? Se bo zver spremenila zaradi moči ljubezni?

Ljubezen ni preprosta. Če bi bila, to ne bi bila ljubezen. Ne zamudite prvega dela nove turške serije Lepotica in zver (v originalu Siyah Beyaz Aşk) v ponedeljek, 10. decembra, ob 21.00 na POP TV.