Kdo je lepa Rusinja, ki prihaja na POP TV?

Na POP TV prihaja nova turška serija Podaj mi roko, kjer v glavni ženski vlogi nastopa 21-letna igralka Alina Boz . Alina se je rodila v Rusiji, kjer je živela do svojega sedmega leta. Z mamo, ki je po rodu tudi Rusinja, in očetom so se zaradi želje po boljšem življenju preselili v Turčijo. Alina priznava, da ji je turščina na začetku povzročala kar nekaj preglavic, a jo je nato uspešno osvojila.

Nova serija Podaj mi roko prihaja 4. septembra ob 17. uri na POP TV in bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 17.00.

V serijiPodaj mi roko je njen soigralec postavni in priljubljeni igralecAlp Navruz. Zgodba se tokrat vrti okrog Cenka (igra ga Alp Navruz), ki prihaja iz premožne družine v Istanbulu, in Azre (igra jo Alina Boz). Njegova družina ima eno od najboljših kuharskih podjetij v državi. Cenk živi v ZDA, ampak se odloči vrniti v Istanbul, kjer želi najti svojo pot. Že na poti domov mu pot prekriža Azra, ki se prav tako vrača v rodni kraj po zaključenem študiju kuharstva v ZDA. Na letališču pomotoma zamenjata kovčke in tu se začne njuna zgodba šele dobro zapletati. Vprašanje pa je, ali se bo njunim tako različnim svetovom uspelo združiti in kljubovati vsem nasprotnikom.