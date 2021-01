Kdo je lepotica, ki so ji nadeli vzdevek turška Kendall Jenner?

Hande Erçel, 27-letna turška igralka in zvezdnica uspešnice Ko potrka ljubezen, je že pred leti pritegnila pozornost na lepotnih izborih. Zaradi manekenske postave in videza so jo začeli primerjati z ameriško manekenko Kendall Jenner.

icon-expand Hande Erçel v uspešnici Ko potrka ljubezen, ki jo lahko spremljate na POP TV. FOTO: POP TV

Hande Erçel je svojo igralsko kariero začela z manjšimi vlogami, leta 2015 pa je dobila prvo naslovno vlogo Selin v seriji Güneşin Kızları. Leto kasneje je sledila glavna vloga Hayat v seriji Aşk Laftan Anlamaz. Od tedaj je nanizala še tri pomembne vloge, s katerimi je dala vedeti, da ima za pokazati še veliko igralskega razpona in da pri njej ni zgolj lepota tista, zaradi katere dobiva vloge.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pred skoraj desetletjem je sodelovala na lepotnem tekmovanju Miss Civilization of Turkey, kjer je zmagala. Svojo državo je nato leta 2012 ponosno zastopala na svetovnem izboru Miss Civilization Of The World, ki je istega leta potekalo v Azerbajdžanu. Končala je na odličnem drugem mestu. Čeprav se trenutno posveča predvsem igralstvu, v zadnjem času večkrat krasi naslovnice modnih revij. Turški mediji jo zaradi videza, dolgih temnih las in manekenske postave, primerjajo s 25-letno ameriško manekenko Kendall Jenner.

icon-expand Kendall Jenner FOTO: Profimedia

Je velika ljubiteljica umetnosti in živali. Ima dva psa, s katerima deli lepe in žalostne trenutke. Pred enim letom ji je sestra podarila najlepšo vlogo, in sicer je postala teta ljubke deklice Mavi, ki ji je v trenutku ukradla srce.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Hande je lani sprejela vlogo v novi turški seriji Ko potrka ljubezen (Sen Çal Kapımı), kjer v glavni vlogi nastopa skupaj s Keremom Bürsinom. To je bila ena njenih najboljših odločitev, saj je prav zaradi vloge nežne in nadobudne študentke krajinske arhitekture Ede postala svetovno znana.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Med glavnima junakoma ljubezenske zgodbe Edo in Serkanom je odlična kemija in kamera ju naravnost obožuje, o čemer se lahko prepričate tudi sami, in sicer od ponedeljka do petka ob 17.00 na POP TV.

icon-expand Hande Erçel in Kerem Bürsin FOTO: POP TV

Kaj nas čaka v nadaljevanju serije Ko potrka ljubezen? Serkan in Eda se še vedno gledata kot pes in mačka, a morata zaradi poljuba na tiskovni konferenci skleniti nekakšen dogovor. Podpišeta pogodbo, da se bosta dva meseca pretvarjala, da sta zaročenca. Eda ne sme nikomur povedati resnice, v zameno pa dobi službo v Serkanovem podjetju.

Serkan Edo pripelje domov, kjer bodoča nevesta spozna njegovo mamo Aydan, ki zaroke nikakor ne odobrava, zato ji hoče Eda povedati resnico. Serkan ji zabiča, da mora molčati. Serkan izve, da mu hoče konkurent Kaan prevzeti projekt za ekološki hotel, zato vlagatelja povabi na zaročno slavje. Edo pošlje po zaročni prstan, ker pa je preveč skromna, gresta skupaj po novega. Eda po naključju spozna Kaana, ko se ji pokvari avto, a ne ve, za koga gre.