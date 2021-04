Kdo je v resnici privlačni policist iz uspešnice Usodni diamanti?

Večina slovenskih gledalcev turških serij do danes ni imela še priložnosti spoznati privlačnega igralca Engina Akyüreka, ki trenutno navdušuje v vlogi poštenega policista Ömerja. Zvezdnik je glede svoje zasebnosti zelo skrivnosten, a kljub temu nam je uspelo izbrskati nekaj zanimivosti iz njegovega življenja.

icon-expand Engina Akyüreka lahko spremljamo v vlogi policista, ki mu je prinsela nominacijo za emmyja. FOTO: POP TV

39-letni turški igralecEngin Akyürek je v vlogi policista Ömerja pokazal neverjetno igralsko širino in prepričal številne oboževalce po celem svetu. In ne samo to, za svoje delo in vložek v uspešnici Usodni diamantisi je prislužil celo nominacijo za prestižno nagrado za mednarodno nagrado emmy v kategoriji najboljšega igralca.

Priljubljeni zvezdnik bo 12. oktobra praznoval okrogli jubilej - 40 let. Njegov oče je bil zaposlen v javni upravi, mama pa je bila gospodinja. Engin ima tudi mlajšega brata Erena. V otroštvu je sanjal, da bo nekoč postal odvetnik. Študiral je zgodovino in jezikoslovje ter med študijem obiskoval amatersko igralsko skupino, kjer je kmalu odkril, da je igralstvo njegovo poslanstvo in strast. "Igranje ni samo to, da se oblečeš v kostum in poveš svoj tekst," je nekoč dejal Engin, ki je prepričan, da je pri vsem tem ključen talent.

Prvič je v glavni vlogi zaigral leta 2008 v seriji Bir Bulut Olsam, nato je sledila še ena uspešna televizijska vloga. Leta 2014 pa je dobil priložnost zaigrati ob Tubi Büyüküstün v seriji Usodni diamanti (Kara Para Aşk), ki mu je tudi prinesla nominacijo za emmyja. Za svoje delo je prejel številne nagrade. Zaradi izjemne priljubljenosti je pred tremi leti obiskal Argentino, Čile in Peru, kjer je že na letališču doživel topel sprejel zvestih oboževalcev. V prostem času - če lahko temu tako rečemo - piše tudi za eno od turških revij. Svojo umetniško žilico pa je pokazal pred tremi leti, ko je izdal tudi svojo prvo knjigo z naslovom Sessizlik, kar v prevodu pomeni Tišina.

icon-expand Engin Akyürek FOTO: Profimedia

Za razliko od nekaterih igralcev - predvsem hollywoodskih - pa zvezdnik svoje zasebno življenje skrbno čuva pred javnostjo. Leta 2018 so ga ljubezensko povezovali z igralko Cansu Dere, ki trenutno blesti v izjemni drami Sadakatsiz.Aprila istega leta sta govorice o domnevnem razmerju zanikala, Engin pa je po poročanju turških medijev trenutno samski. Svoje zasebnosti ne deli z mediji, še manj pa na družbenih omrežjih, katerim še ni podlegel in se jim spretno izogiba, saj nima niti profila. SerijaUsodni diamanti, ki se na POP TV predvaja od ponedeljka do petka ob 17.00, je nadomestila romantično uspešnico Ko potrka ljubezen,ki se še vedno snema, ustvarjalci pa so si zaradi okužbe s koronavirusom vzeli daljšo pavzo. K nam na POP TV se bo vrnila takoj, ko bodo posneli dovolj epizod za predvajanje. Do takrat pa se prepustite napeti, ljubezenski zgodbi policistaÖmerja in oblikovalke nakita Elif, ki se podata na lov za izgubljenimi diamanti in poskušata odkriti, kdo se skriva za skrivnostnim umorom Ömerjeve zaročenke in Elifinega očeta.

icon-expand Ne zamudite izjemne uspešnice Usodni diamanti na POP TV. FOTO: POP TV

Kaj nas čaka v nadaljevanju serije Usodni diamanti? Elif in Ömer se odpravita na Sitkijev naslov, kjer spoznata njegovo domnevno odtujeno ženo. Ömer ji ne verjame, da se z možem nima stikov. Stvari se še zapletejo, ko Sitki pokliče Elif in ji predlaga ponudbo. Za pomoč se mora Elif obrniti na Tayyarja. Bahar začne delovati v smeri svojega načrta, da bi zbližala Leventa in Elif, Pinar pa pove Ömerju, da ve, da je policist.

Ömer in Elif po službeni zabavi čakata na Sitkijev klic. Proti jutru Sitki res pokliče in Elif naroči, naj pride v kočo v gozdu, kamor so ju z Nilüfer najprej pripeljali. Metin in Nilüfer igrata poker. V trenutku nepazljivosti Metin pusti telefon na mizi, Nilüfer pa skuša poklicati na pomoč, a jo Metin pri tem zasači. Ömer in Elif se odpravita v kočo, kjer pa Elif čaka past. Ker ne moreta na policijo, na kraj zločina pride Ömerjev brat.