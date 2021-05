Kerem o ljubezni s soigralko Hande: Zveze nikoli nisva skrivala

Zvezdnika serije Ko potrka ljubezen, Kerem Bürsin in Hande Erçel, sta se že vrnila na delo. Ob prihodu so ju pričakali novinarji, Kerem pa si je prijazno vzel čas za novinarska vprašanja in spregovoril o svoji zvezi s šest let mlajšo soigralko Hande.

icon-expand Hande in Kerem sta se zaljubila med snemanjem uspešnice Ko potrka ljubezen. FOTO: POP TV

Kerem Bürsin in Hande Erçel sta se aprila mudila na skupnem oddihu po Maldivih, od koder sta svoje oboževalce razveseljevala z dopustniškimi utrinki in romantičnimi zapisi. Čeprav so oboževalci že dolgo slutili, da je med glavnima igralcema serije preskočila iskrica ljubezni, pa sta zvezdnika šele stran od turških medijev javno priznala ljubezen. Njuni zvesti oboževalci so nad njuno zvezo seveda več kot navdušeni in so jima že nadeli vzdevek ''Hanker''.

33-letni Kerem in 27-letna Hande sta tokrat skupaj prišla na prizorišče snemanja ter takoj pobegnila v prikolico, namenjeno igralcem. Pred novinarje je kasneje prijazno stopil Kerem, ki se je v pogovoru dotaknil snemanja druge sezone serije in razmerja s svojo soigralko Hande. "Seveda sem pogrešal snemanje. Ampak potrebovali smo počitek, saj smo snemali smo od lanskega poletja. Tako mi, igralci, kot ekipa smo ga potrebovali. A kljub vsemu smo pogrešali snemanja. Ravnokar smo dobili scenarij in čez en teden začnemo s snemanjem,"je o prihajajoči drugi sezoni pojasnil Kerem, ki je na vprašanje, kako je bilo na Maldivih komentiral: "Lepo. Bilo je zelo lepo."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Novinarji so mu čestitali za zvezo s Hande, sam pa se jim je s skromnim nasmeškom zahvalil: "Hvala." Nato so mu novinarji očitali, da so mu že večkrat zastavili vprašanje, ali sta skupaj in da je vedno to zanikal. Kerem se je na očitke odzval: "Midva (zveze) nikoli nisva skrivala." Novinarji so hoteli izvedeti, ali sta se v razmerje spustila na Maldivih, a Kerem je pojasnil, da ''ne'', nato pa hitro spoznal, da je povedal že preveč: "Zgodilo se je … Na začetku sva bila zelo dobra prijatelja, ki sta se odlično razumela. Postala sva prijatelja in nato so se nekatere stvari razvile."

Kdaj se je njuna ljubezen rodila, koliko časa sta skupaj, kdo je naredil prvi korak ... na vse ta vprašanja verjetno za zdaj ne bomo dobili odgovore, saj Kerem vztraja:"Nekatere stvari so zasebne in to je zasebno." Za konec je še povedal, da zaradi popolnega lockdowna, ki so ga pred dnevi sprejele turške oblasti, zadnje proste dneve preživlja doma: "Večino časa sem doma, berem veliko knjig in telovadim, vendar pogrešam službo."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Serija Ko potrka ljubezen se naslednji mesec namreč že vrača na televizijske zaslone v Turčiji. Na POP TV se bo zgodba vrnila z napetim dogajanjem, ki se bo odvijalo tudi v Sloveniji.

Do takrat pa lahko uživate v napeti ljubezenski zgodbi ter odličnih akcijskih zapletih in razpletih še ene uspešnice Usodni diamanti, ki je z dvojnimi epizodami na sporedu od ponedeljka do petka ob 17.00, zamujene epizode pa vas že čakajo na VOYO.