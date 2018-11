Ko gre telefoniranje na stranišču strašansko narobe

In to še niti ni največji zaplet zabavnega videa Skečoholikov. Takšnega konca gotovo niste pričakovali:

"Za delovno mesto bo potrebno opravljati veliko telefonskih klicev, bo to problem?" vpraša direktor. "Ne, jaz imam telefon ves čas s sabo, lahko mi verjamete", ste prepričljivi. A kaj, ko vam telefon pade v školjko in s tem bodočemu šefu pokažete veliko veliko več kot ste kadarkoli hoteli.

Je kaj hujšega, kot če vam na stranišču zmanjka papirja? Ja, je - če vas ravno takrat kliče direktor podjetja, za katerega si srčno želite delati. Ne preostane vam drugega, kot da se oglasite, a seveda, ko dežuje - lije. Direktor prosi za videoklic in seveda se ne morete izgovoriti.

