Konec ere: Sodobna družina se poslavlja

Vsega lepega je enkrat konec. Po 11 sezoni se bodo z ekranov poslovili Phil, Claire, Jay, Gloria in ostali priljubljeni liki serije Sodobna družina (Modern family).

Sicer je kazalo, da bo že deseta sezona zadnja, saj so imeli igralci pogodbe le za deset sezon. A so si vsi igralci želeli še (vsaj) ene sezone, prav tako predstavniki televizijske mreže. Serija se končuje, "ker je pravi čas", a oboževalce in ustvarjalce tolaži dejstvo, da bodo vendarle dobili še eno sezono.

Predsednica mreže ABC Karey Burke, ki je sporočila novico, je pohvalila ustvarjalca serije Stevena Levitanain Christopherja Lloyda. "Zelo sem ponosna, da lahko povem, da se Sodobna družina vrača z 11. sezono – ki pa bo tudi zadnja. Chris in Steve sta ustvarila eno najbolj ključnih in ikoničnih komedij v zgodovini televizije. V zadnji sezoni bomo priča prelomnim trenutkom, ki jih oboževalci serije ne želite zamuditi," je dejala.