Scenarista in producenta serije Eva Tomazin in Žan Žveplansta posnela zabavno serijo Lp, Lena, v kateri sta želela prikazati njuno generacijo. Nova brezkompromisna originalna serija je s svežino, drznostjo in sočnim humorjem v hipu osvojila Slovenijo – tako si je prvo epizodo na YouTube kanalu v enem tednu ogledalo že več kot 40 tisoč gledalcev, in kljub temu da je prvi del cenzuriran, je epizoda pristala na lestvici najbolj trendovskih vsebin na YouTube VOYO, priljubljeni naročniški video na zahtevo, je gledalcem spet ponudil nekaj novega. Tokrat je to serija, kakršne v Sloveniji še nismo posneli, LP, Lenanamreč ruši tabuje in pokaže svet, v katerem živi mlada generacija – čeprav si tega včasih nočemo priznati.

"Serija ni bila napisana z namenom, da smo drzni ... Toda 'lajf' je ekspliciten, seks je ekspliciten, zakaj bi se sramovali tega, ali tega ne bi smeli kazati ... žuranje je eksplicitno. Ko si katastrofa, je eksplicitno ..." nam je povedal Žan. A očitno je bila vsebina vseeno preveč drzna, kajti Facebook jih je cenzuriral zaradi golote.

Pri ustvarjanju in snemanju serije, ki je nastajala eno leto, je sodelovalo kar nekaj ljudi, nekateri so se med seboj že poznali, nekateri so se spoznali na snemanju, na koncu pa so postali velika družina: "Mislim, da smo snemanje doživljali zelo podobno ... Bilo je zelo naporno, a tudi ustvarjalno ... lepo je, ko ekipa drži skupaj," nam je zaupala glavna igralka Sara Dirnbek, ki v seriji igra glavni lik, 25-letno prikupno in zmedeno dekle Leno. "Konfliktov ni bilo, vedno se je vse rešilo na licu mesta, postali smo prijatelji, družina ...," pa je dodala Eva: "Dinamika je bila odlična."

Eva in Žan sta tako z igralci in vsemi ostalimi, ki jih sicer ne vidimo v seriji, ampak so prav tako vitalni del serije, preživela 19 snemalnih dni, na katerih je bilo zelo pestro. V intervjuju so nam tako povedali, kakšni pripetljaji so se zgodili na snemanju.

Vse se začne pri ideji, ki se jo spravi na papir, scenarij je napisan, igralci se naučijo besedila in akcija. Kako pa je bilo z improvizacijo, so strogo sledili scenariju ali pa so bili dovoljeni tudi komentarji, popravki, improvizacija ...? "Igralci ste veliko dodali likom ... nekaj je na papirju, ko pa dobiš res dobre igralce, oni dodajo svoj talent ...," nam suvereno pove Žan, tudi Eva temu prikima: "Na vajah se je kaj dodalo, spremenilo, ni bilo vse strogo določeno ... zagotovo je vsak igralec dodal nekaj svojega ..."