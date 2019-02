Vsaka poteza serijskega nerodneža pod drobnogledom športnih komentatorjev

Predstavljajte si: imamo serijskega nerodneža (ki ga igra Voranc Boh), vsak njegov gib (bolje rečeno, polomijo) pa spremljata športna komentatorja (Luka Cimprič in Anže Zevnik), in ga seveda tudi pokomentirata z veliko mero humorja in športnega žargona. Slišimo in vidimo ju samo gledalci. Nova slovenska komedija Lajf je tekma prihaja na VOYO 14. februarja.

Na VOYO prihaja prav posebna komična serija Lajf je tekma, ki se v športnem duhu igra z življenjskimi izzivi. FOTO: Luka Likar

Truplo se še ni niti ohladilo, Lena s svojimi dogodivščinami še vedno navdušuje, VOYO pa nas že razveseljuje z novo slovensko serijo, kakršne še nismo videli. Nova serija Lajf je tekma – komedija, ki se v športnem duhu igra z življenjskimi izzivi – je prav poseben format komedije. V njej spremljamo glavnega junaka Bojana, kako razrešuje nenavadne, pogosto bizarne vsakdanje življenjske izzive na svojevrsten način. Simpatično prikupnega Bojana je upodobil Voranc Boh.

Bojana ob vsakdanjem spopadanju z življenjem spremljata športna komentatorja Erik in Miran, ki sta ju upodobila Anže Zevnik in Luka Cimprič. Vidimo in slišimo ju zgolj gledalci, s svojo tekmovalno analizo, veliko mero humorja in športnega žargona pa podrobno komentirata vsako situacijo, pred katero je postavljen Bojan.

Kot komentatorja Bojanovega življenja bosta navdušila Anže Zevnik in Luka Cimprič. FOTO: Luka Likar

Dominik Mencej, režiser in vodja projekta, ob pričetku serije dodaja: "Navdušil me je že prvi ogled epizode originalne serije in z veseljem sem sprejel izziv sodelovanja pri pripravi slovenske različice. Navduševalo me je dejstvo, da nam je format te serije omogočal večji poudarek na osnovni premisi, ki odstopa od klasične naracije. Razmišljanje v tej smeri je pravzaprav zelo osvobajajoče za ustvarjalce, saj se je moč otresti predpostavljenih narativnih konvencij pri nas že ustaljenih daljših igranih form. K prepričljivosti je svoje dodala tudi izbrana igralska zasedba, predvsem odlična kemija med glavnim igralcem Vorancem Bohom in Gajo Filač, ki je še dodatno nadgradila vzdušje." Scenarist in producent filma Pr' Hostar Dejan Krupić je scenarije norveške serije adaptiral in jim dodal ščepec slovenskega pridiha ter humorja. Ob tem dodaja: "V slovensko različico smo želeli vpeljati šale in situacije, s katerimi se lahko tudi sami poistovetimo. Glavni lik Bojan je serijski nerodnež, ki uspe vsako situacijo še bolj zakomplicirati, kar 'športna' komentatorja Erik in Miran spremljata z budnim očesom. Za nas analizirata njegove taktike, pri čemer jima včasih pomagajo tudi strokovni gosti ali novinarji s terena, ki se vklapljajo v serijo."

Voranc si je vedno želel biti del komične serije. FOTO: Luka Likar

Gledalke in gledalci tako dogajanje spremljajo na dveh nivojih, preko Bojana in preko komentatorjev. Dinamičnost pa je prepričala tudi Voranca Boha: "Vedno sem si želel biti del komične serije in priznam, da je bilo zelo zabavno. Lajf je tekma je cringe komedija – cringe je odziv na sramežljivost in nerodnost v družbenih situacijah. Moji najljubši trenutki so med snemanjem serije nastali takrat, ko smo morali potek dela prekiniti, ker sem se začel smejati samemu sebi." Izjemna igralska zasedba Snemanje serije je potekalo več kot devetnajst dni, v njej je sodelovalo kar 32 nastopajočih. Glavnemu igralcu Vorancu Bohu in komentatorjema sta se pridružili šeSara Gorše in Gaja Filač, pa številne gostujoče zvezde, ki so zaznamovale vsako posamezno epizodo. Tako bomo v desetih epizodah spoznali Edvarda Kadića, strokovnjaka za neverbalno komunikacijo, Matjaža Javšnika, Ulo Furlan, ter zvezdnico Ljubezni po domače Vesno Šošteričin LaToyo Lopez, ki je ni treba posebej predstavljati.

FOTO: Jan Jenko