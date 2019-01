Legendarnega Tonyja Soprana bo igral kar Gandolfinijev sin

Že pred časom so se oboževalci ene najbolj priljubljenih serij vseh časov Sopranovih razveselili novice, da nastaja film, ki bo predzgodba dogajanja v seriji.

PREBERITE ŠE: 20 let Sopranovih: 'Jamesova odsotnost se gromozansko občuti'

Vprašanje pa je bilo, kdo bo odigral Tonyja Soprana, glavnega (anti)junaka, ki ga je v seriji odlično odigral pokojni James Gandolfini. Zdaj je ugibanj konec: ustvarjalec serije David Chase je za predzgodbo ("prequel"), ki nosi naslov Mnogi svetniki Newarka (The Many Saints of Newark), izbral igralčevega sina, 19-letnega Michaela Gandolfinija.

"Izjemna čast je, da nadaljujem očetovo zapuščino, s tem ko stopam v čevlje mladega Tonyja Soprana," je 19-letnik povedal za portal Deadline. "Vzhičen sem, da bom imel priložnost delati z Davidom Chaseom in neverjetno talentirano zasedbo, ki jo je izbral za ta film," je dodal.

In kdo sestavlja to neverjetno zasedbo? Jon Bernthal, Corey Stoll, Alessandro Nivola, Vera Farmigain Billy Magnussen, režiral pa ga bo Alan Taylor.