Lp, Lena: Kratka in sladka – tako kot seks

Eva Tomazin inŽan Žveplan sta se spoznala med študijem na AGRFT. Klepet ob kavi pa ju je pripeljal do ideje, da bi posnela svojo serijo: "Bila sva na kavi in se pogovarjala, kaj vse se nama ali prijateljem dogaja in si rekla, kako hudo bi bilo, če bi bilo to v seriji ..." Tako se je zgodil zanimiv scenarij, ki je privedel do tega, da serija Lp, Lena 7. decembra prihaja na VOYO.