Lepo Tubo ste spoznali kot kratkolasko, zdaj se vrača kot dolgolaska

Lepa igralka Tuba Büyüküstün, ki je bila leta 2014 nominirana za prestižni kipec emmy, se z novo vlogo vrača na POP TV. Tokrat jo boste ljubitelji napetih romantičnih zgodb spremljali v veliki uspešnici Usodni diamanti.

icon-expand Tubo Büyüküstün bomo spremljali v vlogi oblikovalke nakita Elif. FOTO: POP TV

Turško zvezdnico Tubo Büyüküstünsmo spoznali spomladi 2018, ko se je na POP TV predvajala serija Ukradena preteklost. Takrat je priljubljena igralka za potrebe snemanja imela zelo kratko pričesko, zdaj pa se vrača v povsem drugačni vlogi. Svojo kariero je pred vstopom v igralske vode pričela s snemanjem reklamnih oglasov za različne blagovne znamke. Leta 2014 je bila nominirana za prestižni kipec emmy, in sicer si je nominacijo za najboljšo igralko prislužila z vlogo v turški drami 20 Dakika (20 minut). 38-letna mamica dvojčic, ki se lahko pohvali z bogato in uspešno igralsko kariero, bo slovenske gledalce poskušala prepričati z novo, precej zahtevno vlogo.

icon-expand Engin Akyürek in Tuba Büyüküstün v vlogi ljubezenskega para v seriji Usodni diamanti. FOTO: POP TV

V uspešnici Usodni diamanti (Kara Para Aşk)igra močno, uspešno oblikovalko nakita, ki ji življenje ne prizanaša. Smrt očeta, ki umre v nenavadnih okoliščinah, sproži številna vprašanja in na dan počasi prihajajo skrivnosti. Zaradi tragičnega dogodka v njeno življenje vstopi policist Ömer (igra ga Engin Akyürek), s katerim se bosta poskušala dokopati do resnice. A njuni srci ne bosta bili hitreje le zaradi nevarnosti, ki bo prežala na njiju, ampak tudi v ritmu ljubezni, saj ta, kot pravijo, vedno najde svojo pot. Z nastopom v omenjeni seriji pa sta dokazala, da imata pred kamero odlično kemijo in da sta odličen tandem, saj sta se njuni igralski poti letos znova srečali. V Turčiji trenutno navdušujeta v seriji Sefirin Kızı (Veleposlanikova hči). Tisti, ki so serijoUkradeni diamanti že videli, so bili navdušeni nad nepričakovanimi zapleti in razpleti, zato smo prepričani, da po spremljanju te močne ljubezenske zgodbe ne boste ostali ravnodušni.

icon-expand Ne zamudite napete uspešnice Usodni diamanti na POP TV. FOTO: POP TV

Zgodba serije Usodni diamanti Ömer je policist, Elif pa hči premožne družine Denizer. Njuni poti se srečata, ko v istem avtomobilu umreta Elifin oče in Ömerjeva zaročenka Sibel. Ob soočanju s tragično izgubo svojih najdražjih Elif po očetovi smrti ugotovi, da je bil oče povezan s podzemljem in umazanimi posli ter je družini zapustil ogromne dolgove, Ömer pa hoče na vsak način odkriti, kaj oziroma kdo stoji za tragičnim umorom in zakaj je bila njegova zaročenka v avtu z neznancem. Je bil ta moški njen ljubimec? Ömer in Elif se bosta podala na lov za diamanti ter tako poskušala najti številne odgovore na vprašanje, kako sta umora med seboj povezana. A pozor: velikokrat imamo sovražnika bližje, kot si mislimo.

POZOR: UspešnicaKo potrka ljubezense za nekaj časa poslavlja z naših TV-zaslonov, saj jo v Turčiji zaradi izjemnega zanimanja in priljubljenosti glavnih igralcev še vedno snemajo oziroma so snemanje celo podaljšali do poletja. Na POP TV se bo zgodba vrnila z napetim dogajanjem, ki se bo odvijalo tudi v Sloveniji.

A brez skrbi, do takrat boste lahko uživali v novi ljubezenski zgodbi in odličnih spletkah nove turške serije Usodni diamanti, ki na POP TV prihaja v torek, 30. marca, ob 18. uri. Serija bo z dvojnimi epizodami na sporedu od ponedeljka do petka ob 17.00, zamujene epizode pa vas bodo čakale naVOYO.

icon-expand