Lepotica in zver: končno dočakali vroče prizore

Nesreča bo Asli in Ferhata znova združila in po dolgem času bomo dočakali njun poljub. Ampak lahko vam izdamo, da se ne bo končalo le pri poljubu. Vroče bo ...

Asli je Ferhatu popolnoma zmešala glavo, saj ne more nehati misliti nanjo. A tudi Asli ni ravnodušna do njega, saj je ugotovila, da se za hladnim moškim skriva nežno bitje, ki premore veliko ljubezni.

Ljubezenska drama turške uspešnice Lepotica in zver je osvojila srca slovenskih gledalcev in gledalk. Zato nocoj nikakor ne smete zamuditi napetega dogajanja v ljubezenski drami Lepotica in zver.

Že komaj čakate nadaljevanje ljubezenske drame Lepotica in zver? Dogajanje v uspešnici je iz epizode v epizodo bolj napeto in razburljivo. Ne zamudite nove turške serije Lepotica in zver (v originalu Siyah Beyaz Aşk), ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO.