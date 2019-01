Lepotica in zver: romantični prizori, ki jih ne smete zamuditi

To, da se Asli in Ferhat v seriji Lepotica in zver na trenutke obnašata kot pes in mačka, ni presenečenje, a zaljubljenca bosta končno pobegnila stran od vseh in se prepustila čustvom. Plamen ljubezni bosta znova zanetila in obeta se kar nekaj vročih prizorov.

Plamen ljubezni ju je močno opekel. FOTO: POP TV V zgodbi Lepotica in zver se je zakonska zveza med glavnima junakoma, Asli in Ferhatom, že poglobila in plamen ljubezni se bo znova zanetil in iskrice bodo švigale na vse strani. Ferhat sicer še ni dovolj pogumen, da bi popolnoma izbrisal staro življenje in Asli končno priznal, da se je vanjo zaljubil. Še več ... Besedna zveza ''ljubim te'', ki jo je enkrat sicer že izgovoril, mu gre zelo težko z jezika. Asli bo Ferhatu najprej napela nekaj krepkih besed, a na koncu se ne bosta mogla upreti drug drugemu. Kljub spravi v postelji, pa Ferhata čaka veliko presenečenje: ko se zbudi, Asli ni ob njem. Ji bo dovolil oditi iz svojega življenja? Bo Asli obupala nad Ferhatom ali mu bo dala še eno priložnost? Zato v teh dneh nikakor ne smete zamuditi napetega dogajanja v ljubezenski drami, saj nas čaka velika doza romantike. Asli in Ferhat se bosta končno prepustila ljubezni. FOTO: POP TV Že komaj čakate nadaljevanje ljubezenske drame Lepotica in zver? Dogajanje v uspešnici je iz epizode v epizodo bolj napeto in razburljivo. Ne zamudite turške uspešnice Lepotica in zver (v originalu Siyah Beyaz Aşk), ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO. Lepotica in zver