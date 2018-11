LP, Lena – serija za mlade, ki bo porušila vse tabuje  

Kdo je Lena?

Simpatično zmedena Alenka Prešern – Lena se na prelomu odraslosti sreča z absurdnimi pripetljaji študentskega življenja, obarvanimi z ljubezenskimi zvezami, prijateljskimi dogodivščinami in vstopom na odraslo in odgovorno pot. V čevlje glavne vloge je vstopila mlada igralka Sara Dirnbek: "Ko sem prebrala scenarij serije, se še ni vedelo, ali se bo serija sploh snemala. Navdušena nad berljivostjo in neposrednostjo scenarija sem držala pesti, da bo Lena nekega dne stopila pred občinstvo. Hvaležna in vesela sem, da smo prišli do tega trenutka. In tudi za priložnost, izkušnjo in delo z mlado, zagnano in nadarjeno ekipo."

Serija bo mladim generacijam nastavila ogledalo odgovornosti, s katero se prej ali slej sreča vsak.

In ni samo serija za mlade, je predvsem serija mladih, saj sta jo ustvarila njena predstavnika Eva Tomazinin Žan Žveplan. "S serijo sva želela predvsem zadostiti tipu humorja in načinu pripovedi, ki bi odseval izkušnjo odraščanja in osamosvajanja najine generacije. Ustvariti like, ki so neizprosno nepopolni, delajo napake in se ne bojijo svoje inherentne nadležnosti. Ustvariti svet, ki sva ga videla okoli sebe; zgodbe vseh nas, ki smo ujeti v paradigme novega milenija in se skušamo znajti po najboljši močeh – včasih nam uspe, večinoma pa najdemo tolažbo v drug drugem, ko vsakič znova ugotovimo, da se lahko zgolj še nasmejimo in rečemo LP."