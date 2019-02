Zabavna komentatorja sta se spoznala pred 16 leti - na pošti

Luka Cimprič in Anže Zevnik

Igralca Luka Cimprič in Anže Zevnik imata v seriji Lajf je tekma ključno vlogo – z veliko mero humorja in športnega žargona namreč komentirata poteze glavnega junaka Bojana, ki ga je zaigral Voranc Boh . Vloga športnega komentatorja pa je obema kar blizu, kajti oba sta športna navdušenca, občasno skupaj igrata nogomet, skupaj spremljata tudi odmevne nogometne tekme, Anže navija za kar nekaj različnih klubov, Luka pa je dejal, da navija za Samirja Handanovića , kajti oba sta obiskovala isto športno gimnazijo.

Medtem ko je bil Anže navdušen nad gorskim kolesarjenjem, bil je celo mladinski prvak, pa Luka prisega na šah: "Ne vem, kako se je spremenil odnos do šaha, sam sem ga kar veliko preigral. Sem šahovski navdušenec, je to šport ali ne? Jaz mislim, da je."

Anže in Luka se poznata že vrsto let, tako sta opisala tudi, kako sta se spoznala – srečala sta se namreč na pošti ... Kmalu sta začela tudi skupaj igrati, skupaj ustvarila predstavo Rdeča kapica in sodelovala pri kar nekaj zanimivih projektih. Tako sta postala dobro uigrana ekipa, kar se pozna tudi pri seriji, saj se zaradi skupnih izkušenj zelo dobro dopolnjujeta.