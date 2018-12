Med njima divjajo strasti

Napeto ozračje med njima je celo pripeljalo do grdega soočenja, pri katerem se je prelila tudi kri. Asli Ferhata v navalu jeze in obupa zabode ... le kako se bo njun prepir končal? Bo Asli pobegnila iz Ferhatovega objema?

Glavna junaka serije Lepotica in zver Asli in Ferhat sta se poročila, a njuno zakonsko življenje brez ljubezni, vsaj za zdaj, je zelo burno. Poročno noč je pokvarilo zaslišanje na policijski postaji, zakonca pa si vsaj za zdaj še nista delila niti postelje.

Čas za obračun: bo prestopila na temno stran?

Gledalce serije Lepotica in zver čakajo razburljivi in napeti prizori. Idyl novica o Ferhatovem poreklu močno pretrese, zato se odloči, da bo Namiku zamolčala svojo nosečnost. Namik se boji, da Ferhat ne bo uspel ukrotiti Asli in bo škodovala njegovemu ugledu. Med Asli in Ferhatom še vedno divjajo strasti. Ko pride do prepira med njima, ga Asli zabode. Bo pobegnila iz ujetništva?