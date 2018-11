'Mi bi Valiča. Ta poceni Valiča'

Idej in želje polni fantje pridejo k tistemu, ki ima moč, da njihovo idejo uresniči. Kaže dobro, všeč mu je scenarij, navdušen je. Ampak (vedno je ampak), nekaj malenkosti je treba spremeniti. Saj veste, finance so finance. Ali je stilistka res nujna? Pa snemalec zvoka - je res nujen nekdo, da stoji pri miru in drži mikrofon? Da ne omenjamo scenografa! Obdelava barve - to res kdo opazi? Resno - obdelava zvoka? Bi ga res hoteli spremeniti?