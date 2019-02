Modni prijateljici več kot le zdrav idol najstnic

V novi mladinski seriji Maggie & Bianca: Modni frendici, ki od ponedeljka do petka ob 14. uri navdušuje na POP TV , spremljamo sostanovalki Maggie ( Emanuela Rei ), živahno Američanko, ki je dobila štipendijo na prestižni Modni akademiji v Milanu in Bianco ( Giorgia Boni ), hčerko italijanskega modnega vplivneža.

Serija je pri najstnikih in predvsem najstnicah izjemno priljubljena. "Uspelo nam je osvojiti srca najstnikov, ker se najdejo v zgodbi in likih," pravi 19-letna Giorgia, ki igra Bianco. Junaki mladinske serije so tako priljubljeni, da jim najstniki pogosto pišejo, jih prosijo za nasvete glede težav v šoli ali simpatij. "Oboževalci naju dojemajo kot prijateljici ali sestri," dodaja.

Njihova turneja je postavljena na zapuščeno ladjo: Maggie in Bianca sta se, potem ko sta celo leto na akademiji preživeli kot sostanovalki, odločili za ločene počitnice. A se zadeve zapletejo in znajdeta se na isti ladji in tako avanturo preživljata skupaj.

Na vidiku ljubezenske težave

Ne zamudite nove epizode že danes. Za valentinovo študenti dobijo posebno nalogo: izdelati morajo nekaj, kar izkazuje njihovo predstavo o ljubezni. Izdelek študentov mora biti oseben in edinstven. Za vse je to prijeten dan, poln ljubezni. Medtem ko je Maggie navdušena nad tematiko naloge, se Bianca sooča z ljubezenskimi težavami in komaj čaka, da bo konec napornega in stresnega dne.