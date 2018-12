'Mogoče pa umre?'

Lp, Lena je v prvi sezoni predstavila prikupno dekle, ki ravno končuje študij. Kljub misli, da je njeno življenje urejeno in ima začrtano pot, se znajde v vrtincu dogodkov, ki jih ne more nadzorovati. Simpatični in smešni pripetljaji pa pod 'odejo smeha' skrivajo resne teme, s katerimi se sooča današnja generacija na prehodu v odraslost.Prvo sezono, ki sestavlja deset delov, si še vedno lahko ogledate na VOYO.

Kam pa bo šla serija po prvi sezoni? "V mislih imava že kar nekaj idej, ampak bomo videli, kakšen bo odziv ...," nam pove Eva Tomazin, ki je skupaj z Žanom Žveplanom napisala serijo. Žan pa doda, da ga zanimajo tudi stranski liki ter kaj se bo z njimi dogajalo naprej. "Lena se bo še naprej trudila, tako kot se vsi ... Je na poti in upava, da se še kdo najde na tej poti," še doda ter se pošali, da se nikoli ne ve, mogoče pa glavna junakinja umre. Kaj pa o nadaljnjem dogajanju meni Sara Dirnbek, ki v seriji igra Leno? "Serija resne in žalostne stvari obravnava z neko mero humorja ... tudi če se ji zgodi neka huda stvar, bo Lena to sprejela in šla naprej ..."