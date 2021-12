Na POP TV prihaja nova serija Zlata kletka

Danes ob 16.25 je na sporedu še zadnji del priljubljene serije Ko potrka ljubezen, poln pestrega dogajanja. Glavna junaka zgodbe, Eda in Serkan, se pripravljata na prihod drugega otroka. Noseča Eda in Serkan se odločila, da bosta čas preživela nekje v naravi, na samem. A na poti sredi gozda se jima pokvari avto, Edi pa odteče voda in začnejo se popadki, kar seveda pomeni začetek poroda. Jima bo uspelo pravočasno priti do porodnišnice ali bosta ostala prepuščena sama sebi? Le kako se bo razpletlo vse skupaj?