Na POP TV prihaja nova sinhronizirana mladinska serija

Maggie (Emanuela Di Crosta) je živahna Američanka, ki dobi štipendijo na prestižni Modni akademiji v Milanu, medtem ko je Bianca (Giorgia Boni) hčerka italijanskega modnega vplivneža. Njune poti se prekrižajo, ko postaneta sostanovalki na akademiji. Na začetku se nikakor ne razumeta, saj sta karakterno zelo različni. Sčasoma se spoprijateljita in skupaj s še tremi prijatelji ustanovita glasbeno skupino, ki popestri šolske dni. Nobeni od punc pa se niti ne sanja, da sta povezani veliko globlje, kot sta sprva mislili ...

Maggie sanja, da bi postala svetovno znana stilistka. Pri 16 letih se ji ponudi nora priložnost, saj osvoji štipendijo za Modno akademijo v Milanu, eni najpomembnejših šol za modo na svetu. A Maggie ne obožuje samo mode, po mami je podedovala tudi smisel za glasbo, zato ima zmeraj s sabo svojo kitaro.

Bianca je perfekcionistka. Je kraljica šika in dedinja podjetja Lussi, enega najmočnejših podjetij v svetu mode. Njen oče Alberto, ki je zelo zaposlen in odgovoren moški, jo prisili, da se vpiše na Modno akademijo. Prav tako ji prepove izražanje skozi glasbo, ker se mu zdi nepomemben hobi. A Bianca je odlična glasbenica in pevka.

V mladinski seriji Maggie & Bianca (v originalu Maggie & Bianca: Fashion Friends) nastopajo:Emanuela Rei, Giorgia Boni, Sergio Ruggeri, Luca Murphy, Federica Corti

Zgodbo dveh mladih nadobudnih deklet, ki sledita svojim sanjam in želita uspeti v modnem svetu, boste lahkospremljali od ponedeljka do petka ob 14. uri na POP TV. Prvo epizodo si boste lahko ogledali že v ponedeljek, 11. februarja, ob 14.00.