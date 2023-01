Na POP TV prihaja nova turška serija Ljubezenska past

Ljubezenska past (Afili Ask) je nova turška serija, ki jo bodo gledalci lahko spremljali vsak delovnik ob 17.55. Nova serija Ljubezenska past obljublja nove ljubezenske intrige, s katerimi bosta gledalce pred televizijski zaslon prikovala stara znanca POP TV, in sicer Caglar Ertugrul , ki ga poznamo iz serije Pohlepna gospa Fazilet (Fazilet Hanim ve Kizlari), in Burcu Ozberk , ki jo poznamo iz serij Verjamem v naju (Ask Mantik Intikam) in Ljubezen ne rabi besed (Ask Laftan Anlamaz).

Nepoboljšljiv ženskar in dobrosrčno dekle

Kerem prihaja iz bogate družine Yigiter in je nepoboljšljiv ženskar, kar zelo moti njegovega očeta, saj se za dediča tekstilne tovarne to ne spodobi. Ayse je zaposlena v njihovi tovarni. Je dobrosrčno dekle, ki ji življenje grenita pokroviteljska brata in edini način, da uide izpod njunega nadzora, je čimprejšnja poroka. Da je brata ne bi poročila proti njeni volji, si Ayse zamisli prav posebno zvijačo.

Kerem in Ayse nimata nič skupnega. On je čeden in eleganten dedič Yigiterjevih, lastnikov tekstilnega imperija v Istanbulu, ona pa ena od delavk v konfekcijski delavnici bogate družinske sage. Ubežati železnemu nadzoru, ki ga njena dva brata izvajata nad njenim življenjem, je glavna prioriteta lepe mladenke, ki sanja o poroki s svojim fantom Berkom. Vendar njeni bratje želijo, da se poroči s Sabrijem, najbogatejšim fantom v soseski. Potem ko jo Berk izda, Ayse, ki se ne more soočiti s svojimi brati, sproži ljubezensko prevaro, da bi se rešila pred nesrečno prihodnostjo, ki jo čaka: Kerema obtoži, da je njen ljubimec, da bi ga prisilila, da se poroči z njo. Kerem pa se prostovoljno odloči, da bo del Ayseinega genialnega načrta z enim samim ciljem: ohraniti zvijačo, dokler mu njegov oče Mushin ne zaupa vodenja družinskega podjetja. Kako dolgo bosta lepi ženskar in pridno dekle okolico lahko vlekla za nos?