Na POP TV prihaja nova uspešnica Jutranja ptica

Januarja na POP TV prihaja vroča turška uspešnica Jutranja ptica (Erkenci Kuş), v kateri v glavni vlogi navdušujeta 30-letni Can Yaman in 27-letna Demet Özdemir. Can je v zadnjih mesecih pravi magnet za gledalke. Njegova serija je v Španiji doživela tako velik uspeh, da je pred tedni obiskal Madrid, kjer ga je na letališču pričakalo več kot 2.000 evforičnih oboževalk.

Slovenski gledalci ste ga sicer že lahko spremljali v seriji Ko zadiši ljubezen (Dolunay), kjer je imel krajše lase. Za razliko od njega pa bo njegova soigralka Demet svež veter na naših TV zaslonih. Zvezdnika nove serije sta bila pred kamerami pri romantičnih prizorih tako zelo prepričljiva, da so se začele pojavljati govorice, da sta par tudi zasebno. Govoric nista sicer nikoli potrdila, a oboževalci so imeli kar nekaj teorij njune domnevne zveze. Brez dvoma lahko rečemo, da bo novi lepi televizijski parček s prikupnimi pripetljaji in ljubezenskimi prizori poskrbel za dvig hladnih januarskih temperatur.