Na POP TV prihaja uspešnica Ko potrka ljubezen

Hande Erçel je stopila v čevlje lepe Ede, študentkekrajinske arhitekture, ki v prostem času svoji teti pomaga pri delu v cvetličarni. Dekle ima velike načrte, a v njeno življenje kmalu vstopi poslovnež in arhitekt Serkan Bolat, ki je njeno popolno nasprotje. Poslovno obleko nosi Kerem Bürsin, za katerega velja, da ima enega najlepših nasmehov med turškimi igralci.

Lahko bi rekli, da je na prvi pogled edina skupna točka med Edo in Serkanom strast do arhitekture in dela. Čeprav se navzven iskreno sovražita, se bodo ta čustva kmalu spremenila. Prva epizoda na YouTubu beleži več kot 17,8 milijona ogledov. Veliko pove tudi podatek, da so serijo, ki jo še vedno snemajo, prodali že v kar 45 držav po svetu.

Številke govorijo zase, tudi tiste na družbenih omrežjih. Glavna igralca Hande Ercel in Kerem Bürsin imata na Instagramu skupaj skoraj 25 milijonov sledilcev, lani pa sta poskrbela tudi za fotografijo s snemanja, ki je v Turčiji zbrala največ všečkov.