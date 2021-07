Na POP TV se vrača lepa Demet

Simpatična igralka Demet Özdemir, ki smo jo pri nas spoznali v uspešnici Jutranja ptica, se vrača na POP TV. Tokrat je v glavni vlogi nove ljubezenske zgodbe Moja sladka jagoda stopila v čevlje simpatičnega dekleta, ki ljubi delo s slaščicami. A ko bo spoznala postavnega Buraka, se bo njeno življenje kmalu obrnilo na glavo.

icon-expand Na POP TV prihaja nova turška serija Moja sladka jagoda. FOTO: POP TV

Uspešnica Usodni diamanti se po štirih mesecih zaključuje. Danes, 22. julija ob 17.00, bo tako na sporedu še zadnji del napete ljubezenske zgodbe med oblikovalko nakita Elif (Tuba Büyüküstün) in policistom Ömerjem (Engin Akyürek). Bosta zaljubljenca uspela premagati vse ovire, ki ju ločujejo za skupno srečo? Bo Ömer prišel pravočasno do Elif in jo uspel prepričati, da si zaslužita še eno priložnost? Ali bo za njuno ljubezen žal prepozno in bo trmasta Elif zaprla vrata svojega srca? Bo Ömerjev trud za ljubljeno osebo zaman? Ne zamudite razburljivega razpleta, predvsem pa si poglejte, kakšna usoda bo na koncu doletela zlobneže. Bodo plačali za svoje grehe?

Na POP TV prihaja nova turška serija Moja sladka jagoda. Spremljate jo lahko od ponedeljka do petka ob 17. uri. Zamujene epizode si lahko ogledate na VOYO

Takoj po epilogu serije Usodni diamanti pa ob 17.55 na POP TV prihaja nova romantična serija Moja sladka jagoda (Çilek Kokusu), kjer v glavni vlogi nastopata stara znanka naših zaslonov – 29-letna Demet Özdemir in Yusuf Çim, ki bo septembra praznoval okrogli jubilej, in sicer 30 let. Igralca sta se spoznala na snemanju serije leta 2015, pred kamerami pa sta imela odlično kemijo. Njuna čustva so hitro prerasla televizijske okvirje, saj sta se ljubezensko zapletla tudi za kamerami. A žal se njuna zveza ni obnesla, saj sta šla vsak svojo pot. Naj omenimo, da so priljubljeni turški zvezdnici leta 2018 pripisovali zvezo s Canom Yamanom, ki sta v glavni vlogi blestela v uspešnici Jutranja ptica.

icon-expand V glavni vlogi bomo spremljali lepo Demet Özdemir. FOTO: POP TV

Zgodba nove serije Moja sladka jagoda Asli je simpatično dekle, ki ljubi delo s slaščicami, Burak pa je razvajen mladenič iz bogate družine, ki slovi po številnih razmerjih z ženskami. In prav zaradi nepremišljenega Buraka Asli v slaščičarni izgubi službo in Burak je zadnja oseba, ki bi jo rada še kdaj srečala v življenju. Čeprav sta si Asli in Burak različna kot dan in noč, pa ima usoda zanju drugačne načrte. V seriji poleg Demet in Yusufa nastopajo še Ekin Mert Daymaz, Gözde Kaya, Zeynep Tugçe Bayat, Mahir Günşiray in drugi.

icon-expand V seriji Moja sladka jagoda si bodo predvsem gledalke lahko spočile oči na postavnih moških telesih. FOTO: POP IN

In še sporočilo za vse nestrpne gledalke in ljubitelje uspešnice Ko potrka ljubezen. Romantična zgodba med Edo in Serkanom seveda še ni dobila epiloga tako pri nas kot tudi v Turčiji. Epidemija covida-19 je namreč močno posegla tudi v zabavno in filmsko industrijo, zato smo morali prilagoditi programsko shemo in začasno prekiniti oziroma zamakniti predvajanje serije. Vemo, da ste nekateri že precej neučakani in nestrpni, a brez skrbi. Serija se bo kmalu vrnila na POP TV, in sicer še z bolj pestrim dogajanjem – med drugim tudi v Sloveniji – in novimi liki ter zabavnimi ter ljubezenskimi prigodami glavnih junakov.

icon-link Serija Moja sladka jagoda