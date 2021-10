Nadaljevanje uspešnice Ko potrka ljubezen tudi v Sloveniji

Gledalci uspešnice Ko potrka ljubezen so končno dočakali dan, ko se na POP TV nadaljuje predvajanje napete ljubezenske zgodbe, ki se z zanimivim dogajanjem seli v Slovenijo. Ja, prav ste prebrali. Glavna zaljubljenca, Eda in Serkan, ki ju igrata Hande Erçel in Kerem Bürsin , se danes ob 16.25 vračata na naše televizijske zaslone.

V nadaljevanju bomo spremljali zgodbo, ki se dogaja dva meseca po strmoglavljenju Serkanovega letala. Medtem ko Serkanova zaročenka Eda čaka na novico, ki bi potrdila, da je njen dragi preživel letalsko nesrečo, pa je Serkan z nekdanjo zaročenko Selin v Sloveniji in se skuša spomniti preteklosti.

Ustvarjalci so v zgodbo vpletli zaplet, v katerem Serkana po strmoglavljenju reši slovenski ribič, ki ga odpelje v svojo vas v Sloveniji. Za trenutek bomo lahko slišali tudi, kako se ribič, ki se pojavi zgolj v enem prizoru, trudi s Serkanom spregovoriti v 'slovenščini', a se mu pri tem zalomi in mu uide hrvaška beseda. No, mogoče pa gre za ribiča, ki je po rodu Hrvat, a že dlje časa živi v Sloveniji? Kdo bi vedel, kako so si v resnici zamislili. No, kakor koli, tega jim res ne moremo zameriti, saj bo naša deželica Slovenija v naslednjih epizodah še večkrat omenjena. Glede na to, da je serija izjemno priljubljena in gledana po vsem svetu, so turški zvezdniki dobro poskrbeli za promocijo naše dežele na sončni strani Alp.

Ne dvomimo, da si ljubiteljice serije in Keremove oboževalke močno želijo, da bi nas vse bolj priljubljeni zvezdnik nekega dne tudi zares obiskal. Ne zamudite zanimivega dogajanja in si rezervirajte daljinec danes, 28. oktobra, ob 16.15, ko bo na sporedu nadaljevanje uspešnice Ko potrka ljubezen. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO.