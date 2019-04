Serije za mlade, ki orjejo ledino, razbijajo tabuje in nasmejijo

Ko mladi ustvarjajo za mlade in se na izviren, sebi lasten in predvsem hudomušen, sarkastičen in brutalno iskren lotevajo tem prehoda v odraslost, stopanja v neznano, dobimo serije, kot sta V dvoje in Lp, Lena .

Ko se odločijo, da pri nas še ni bilo prave akcijske kriminalke, nastane Truplo, krimikomedija, ki je balzam za vse, ki so siti tiranije pretirane politične korektnosti. Serija, ki podira vse stereotipe slovenske produkcije, in se črnih, težkih tem loteva s humorjem.

Skečoholiki so razred zase, saj je oddaja, posvečena skečem, nekaj povsem novega in svežega na slovenski sceni. V celoti, od scenarijev, snemanja do montaže, jo sestavlja četverica prepoznavnih stand up komikov – Jernej Celec, Sašo Stare, Gašper BergantinAleš Novak. V treh sezonah so nanizali kar 99 originalnih zabavnih skečev!

Fitneser, nekdanji maneken, (žal že izpadli) tekmovalec tretje sezone šova Zvezde plešejo, mišica, lovilec srn, urban moški, ki je vedno v koraku s trendi. Vse to in še več je en in edini Igor Mikić, ki kot Alfa Mikić mladino spominja na vrednote in spretnosti, ki so včasih veljale za samoumevne, danes pa gredo morda malce v pozabo. S Filipom Flisarjem je menjal gumo, se preizkusil na poligonu varne vožnje, spopadel z domačimi opravili, vojaško disciplino, preživetjem v naravi, se učil bontona in seveda pogovarjal o seksu.

Oglejte si nekaj epizod omenjenih serij, ki rušijo tabuje, in začutite mladostni utrip. Čeprav so generacijsko specifične, se v njih lahko najde vsak, saj vse generacije doživljajo iste težave - le odtenki so različni.

Lp, Lena, V dvoje, Skečoholiki, Truplo in Alfa Mikić vas čakajo na VOYO.