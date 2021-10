Napet konec serije Vedno tvoja: slovo glavnega lika?

Dogajanje v napeti ljubezenski zgodbi turške uspešnice Vedno tvoja je še vedno zelo napeto, zato ne smete zamuditi dramatičnega in nepričakovanega konca tretje sezone. Po dobrih treh mesecih bosta tako danes, 28. oktobra, ob 16.15 na POP TV na sporedu še zadnji dve epizodi tretje sezone izjemno priljubljene serije.

Ustvarjalci so z novimi liki v tretji sezoni zgodbi dali nov zagon. Zvesti gledalci so upali, da bo prava ljubezen med Zuleyho (Hilal Altınbilek) in Yilmazom (Uğur Gürses) na koncu zmagala, a se to žal ni uresničilo, saj se je moral Yilmaz od serije posloviti. Scenarij tokrat ni bil prizanesljiv niti do njegovega lika niti do neusmiljene gospodarice in Demirjeve mame Hünkar Yaman (Vahide Perçin), ki jo je prav tako doletela tragična usoda.

A ustvarjalci še niso rekli zadnje besede in glavna lika, zakonca Zuleyho in Demirja, čaka nova preizkušnja. Vas zanima, kakšen bo veliki konec tretje sezone, ki se ji seveda obeta nadaljevanje? Odgovore boste dobili že danes ob 16.15 na POP TV.