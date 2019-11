Napet konec serije Vedno tvoja: Yilmaz najde Zuleyhino pismo

Turška uspešnica Vedno tvoja pripoveduje ljubezensko zgodbo iz leta 1970 med Yilmazom in Zuleyho. Gledalci in gledalke smo v teh nekaj mesecih predvajanja lahko videli tisto pravo, požrtvovalno ljubezen. Že od samega začetka je bila Yilmazova največja želja, da bi si ustvaril življenje z žensko, v katero je zaljubljen, se z njo poročil in z njo umrl. A usoda (scenarij) je poskrbela, da je v njuni življenji vstopil Demir, ki se je na prvi pogled zaljubil v lepo Zuleyho in jo izbral za svojo ženo.

Romantična zgodba je še toliko bolj posebna, ker poudarja vrednote, ki so mogoče danes malo pozabljena. Na primer, kako zelo so pomembni očesni stik in medsebojni odnosi, saj ni tehnologije in pametnih telefonov, ki bi narekovala njihov vsak dan.

Res je, da gre zgolj za še eno ljubezensko zgodbo, pa vendar sta Yilmaz in Zuleyha veliko pretrpela in njuna ljubezen je bila večkrat na preizkušnji. Trenutno je Zuleyha poročena z Demirjem, Yilmaz pa tik pred poroko z zdravnico Mujgan. Nesrečna zaljubljenca so ločile spletke in laži. Ampak saj veste, kaj pravijo, resnica vedno pride na dan in tudi tokrat ne bo nič drugače.