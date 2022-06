Napeta serija Po poti resnice navdušuje kritike

Serija je požela svetovno slavo in izjemno pozitivne ocene (na IMDB ima oceno 8,6) predvsem zaradi napetega scenarija, ki je plod dveletnega dela ustvarjalke Seme Ergenekon . Slednja se je kar dve leti udeleževala sodnih obravnav, kjer je proučevala resnične primere in opravila številne pogovore s sodniki ter odvetniki, da bi ustvarila kar najbolj realistično pripoved. Seveda pa sta za to zaslužna tudi odlična glavna igralca, ki sta lika mojstrsko upodobila.

Glavni igralec Kaan Urgancıoğlu, ki nastopa v vlogi uspešnega in načelnega tožilca Ilgaza, nam je v Sloveniji že dobro znan, saj je nastopal v priljubljeni seriji Moja boš. Njegov lik je tokrat popolno nasprotje, saj strogo zagovarja pravico in zakone, njegov svet pa se drastično spremeni, ko ugotovi, da je njegov mlajši brat Cinar obsojen umora. Po pomoč se zateče k privlačni mladi odvetnici Ceylin v podobi Pınar Deniz, ki je pripravljena storiti marsikaj, da bi zaščitila svoje kliente. Pripoved se še dodatno zaplete, ko je razkrito, da je žrtev umora Ceylinina sestra. Sledi kup razkritij, Ceylin in Ilgaz pa se znajdeta sredi skrivnosti, ki prizadene obe njuni družini ter začneta dvomiti o družinskih vrednotah in konceptu pravičnosti.

Kako bi Kaan in Peniz odreagirala v vlogi glavnih junakov?

Kaan in Peniz sta se postavila v vlogo svojih likov iz serije Po poti resnice in pojasnila, kako bi sama odreagirala, če bi se znašla na njunem mestu. Oba protagonista sta se strinjala, da je zelo težko napovedati, kaj bi naredila, če bi bila postavljena v Ilgazove čevlje. "V takšni situaciji je zelo težko ukrepati in ljudje se pogosto odločijo, da se bodo umaknili in počakali na razplet dogodkov," je svoje misli strnil Kaan. Peniz je medtem pojasnila, da je njegov položaj izjemno nezavidljiv, saj more ves čas loviti ravnotežje med svojo službeno in družinsko funkcijo, a hkrati povedala: "Morda bi lahko skrivala določene dokaze, dokler se incident ne bi razjasnil, vendar ne bi nikoli dala prednost svojemu bratu. Če bi vedela, da je kriv, bi ga pripeljala pred sodišče."