Neverjetna podobnost: igralka Usodnih diamantov kopija Penelope Cruz

33-letna igralka Ilkin Tüfekci, ki jo na POP TV lahko spremljamo v vlogi policistke Pelin v uspešnici Usodni diamanti, je izrazito podobna španski igralki Penélope Cruz. Čeprav nista v sorodu, je njuna neverjetna podobnost presenetila marsikaterega gledalca.

icon-expand Ilkin Tüfekci v seriji Usodni diamanti FOTO: POP TV

Ilkin Tüfekci je v intervjuju za španske medije povedala, da je vlogo Pelin sprejela zaradi vrhunskega scenarija, igralske zasedbe in odlične tehnične ekipe:"Vsi smo že od začetka verjeli v projekt. In Ay Yapım je produkcijska hiša (pod njenim okriljem je nastala tudi uspešnica Moja boš, op. a.), s katero želim vedno sodelovati." Za svojo vlogo je še dejala, da je umirjeni del tria, ki ga poleg nje sestavljata še dva policista Ömer (Engin Akyürek) in Arda (Ahmet Tansu Tasanlar) ter da je Pelin nekakšno ravnovesje v ekipi.

icon-expand Ilkin v uspešnici Usodni diamanti igra policistko Pelin. FOTO: POP TV

"S Pelin si nisva podobni, ona je odločna in možata.Ko se zaljubi, postane bolj ženstvena, takrat si začneva biti podobni. Skupaj z likom si delim tudi pomen prijateljstva, sama imam veliko starih prijateljev in se raje družim z njimi kot sklepam nova prijateljstva."

Omenjena vloga pa je v njeni karieri pustila močan pečat, saj jo še danes, pa čeprav so serijo snemali že pred petimi leti, še vedno ustavljajo na ulici.

"Še vedno me ljudje ustavijo na ulici in za menoj kličejo 'Pelin'. Gre za zelo priljubljen lik. To opažam tudi v sporočilih, ki mi jih gledalci serije pošiljajo s celega sveta. To me motivira in hkrati izziva, da svoje delo opravim še bolje." 33-letna turška igralka pa se je odzvala tudi na številne komentarje, da je izrazito podobna starejši igralski kolegici, španski zvezdnici 46-letni Penélope Cruz.

"To so mi že velikokrat dejali in ob tem se zabavam, ker jo občudujem, je neverjetna igralka,"je dejala Ilkin, ki je že pred časom na svojem Instagramovem profilu delila fotografijo, ki jo je ustvaril klub njenih oboževalcev iz Španije. Ti so združili njeno in Penelopino fotografijo v kolaž ter s tem želeli pokazati oziroma dokazati neverjetno podobnost med njima.

Kaj nas čaka v nadaljevanju serije Usodni diamanti?

icon-expand Spremljajte uspešnico Usodni diamanti, ki se lahko pohvali z izjemnim scenarijem in močno zgodbo. FOTO: POP TV

Metin prisili Elif, da mu v strahu za sestro obljubi poslovno sodelovanje. Do Nilüfer postane prijaznejši, ona pa to izkoristi za beg. Ömer in Elif gresta na družinsko večerjo k stricu Tayyarju. Ömer odlično igra in si izmisli zgodbo o tem, kako sta se z Elif spoznala. Pinar pa se spomni, da je bil v osnovni šoli njen sošolec. Na srečo Ömer zasluti, da tudi ona nekaj prikriva.

Metin ujame Nilüfer, ko hoče pobegniti. Mert očetu prizna, da sta z Nilufer par, a je ona izginila. Elif, Ömer, Pelin in Arda dobijo Metinov naslov, a se izkaže, da gre za prazno stavbo. Bahar in Levent kujeta načrte, kako bo Levent omrežil Elif, da se bo zaljubila vanj. Medtem Metin Nilüfer prisili, da pokliče Merta in mu sporoči, da ga zapušča.