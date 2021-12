Nov izjemen uspeh za uspešnico Ko potrka ljubezen

Medtem ko lahko slovenski gledalci na POP TV spremljate še zadnje epizode velike romantične uspešnice Ko potrka ljubezen, je ta dosegla nov mejnik. Serija se je uvrstila med top 10 najbolj tvitanimi serijami na svetu v letu 2021 in tako postala prva turška serija, ki ji je to uspelo.

icon-expand Serija Ko potrka ljubezen še naprej žanje uspehe. FOTO: POP TV

Priljubljena turška serija Ko potrka ljubezen (Sen Çal Kapimi), ki jo lahko od ponedeljka do petka ob 16.25 spremljate na POP TV, niza uspeh za uspehom. Romantično uspešnico, ki je prodana v 85 držav po celem svetu, je pristala na 9. mestu na lestvici ''TV-serije z največ tviti v letu 2021''. Hkrati je to tudi edina turška serija, ki ji je to do danes uspelo. In velika zasluga za to gre močnemu in številnemu klubu oboževalcev, ki so se vsak teden dodobra angažirali in vsako predvajano epizodo v Turčiji pospremili s skoraj milijon tvitov.

Spomnimo, da je Google pred dnevi objavil rezultate, ki nudijo podatke o iskanjih z Googlom v Sloveniji. Med TOP 10 najbolj iskanih zabavnih TV-vsebin v Sloveniji, se je na 8. mesto, uvrstila tudi turška uspešnica Ko potrka ljubezen. In ne samo to, serija je že pred meseci na Twitterju pisala zgodovino. Veliki finale uspešnice Ko potrka ljubezen je na Twitterju spremljalo kar 8.472.552 ljudi, torej je bilo v tistem času objavljenih skoraj osem milijonov in pol tvitov. S to številko pa so premagali eno v svetovnem merilu najbolj priljubljenih serij vseh časov – Igro prestolov (Game of Thrones), ki je pred tem imela rekord s 7,7 milijona objavljenih tvitov.

Ta serija ni uspešna samo zaradi romantične zgodbe, ampak zaradi igralske zasedbe in celotne ekipe. S svojo iskrenostjo in spontanostjo so se igralci serije dotaknili src številnih gledalcev, ki so junake vzeli za svoje in z njimi iz epizode v epizodo tudi dihali. Slovenski oboževalci serije Ko potrka ljubezen pa ne pozabite, da bo serija dobila epilog v ponedeljek, 20. decembra, ko bo na sporedu še zadnji del. Še isti dan pa ob 17.50 na POP TV prihaja nova turška serija Zlata kletka (Kanatsız Kuşlar).