Nova serija: Vrača se postavni 26-letnik iz Pohlepne gospe Fazilet

Nova serija Podaj mi roko na POP TV prihaja 4. septembra in bo na sporedu od ponedeljka do petka po 17. uri.

V novi seriji Podaj mi roko bomo spremljali zgodbo Cenka (igra ga Alp Navruz) in Azre (igra jo Alina Boz ). Cenk prihaja iz premožne in slavne družine v Istanbulu. Njegova družina ima eno od najboljših kuharskih podjetij v državi. Cenk živi v ZDA, ampak se odloči vrniti v Istanbul, kjer želi najti svojo pot. Že na poti domov mu pot prekriža Azra, ki se prav tako vrača v roden kraj po zaključenem študiju kuharstva v ZDA. Bi lahko glede na vse razlike med njima vseeno lahko bila skupaj srečna?

Lepi Alp na lastni koži občutil ceno slave

26-letni Alp, za katerega pravijo, da je 'novi Burak'iz serije Moja Boš, je zaradi vloge v Pohlepni gospe Fazilet že občutil ceno slave. ''Potem ko dosežeš neko stopnjo priljubljenosti, gibanje v javnosti postane malce težje. Ljudje me vse bolj prepoznajo, in to me niti ne moti. Ravno nasprotno, všeč mi je. To je neke vrste potrditev, da si uspešno ustvaril nekaj dobrega, da je bil projekt dober. Delam nekaj, v čemer uživam. Dejstvo, da lahko upodabljam različne like, je super. Spoznavanje novih ljudi pa je druga stvar, ki mi je pri tem poklicu všeč. V igri resnično uživam,''je dejal o prepoznavnosti.