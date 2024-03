Nova sezona: vrača se priljubljena turška serija Po poti resnice

Po poti resnice hodita Ilgaz in Ceylin. Javni tožilec, ki je od svojega očeta prejel visoka etična načela glede poštenosti, časti in spoštovanja, ter uspešna odvetnica, ki je morala zgodaj odrasti, ker so njenega očeta obsodili po krivem.

Kakšne načrte ima zanju usoda v drugi sezoni turške serije?



Na podlagi anonimne prijave policija preišče vodnjak in v njem najde štiri trupla in še živega dečka. Primer dobita Ilgaz in Eren. Pars postane glavni tožilec, nad čemer Derya ni preveč navdušena. Ceylin odvetnica nasprotne stranke zasuje z goro dokumentov.