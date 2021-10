Ob obisku turškega zvezdnika na Kanarskih otokih vlada evforično stanje

34-letnik je na letališče prispel ob spremstvu svoje menedžerke Günfer Günaydın , njegova srčna izbranka in soigralka iz omenjene serije Hande Erçel pa je tudi tokrat izpustila potovanje in ostala doma. 34-letnik je na letališče prispel s toplo rjavo kapo na glavi in v jeans jakni ter bil po napornem letu dobro razpoložen. Tudi tokrat je ves čas nosil zaščitno masko.

Takoj je hitel pozdravljati množico, ki ga je nestrpno čakala in si vzel čas ter nekatere osrečil s selfiji, avtogrami in stiskom rok. Razgreto množico oboževalk so po poročanju španskih medijev morali nadzorovati tudi varnostniki in policisti, da se je zvezdnik lahko prebil skozi gnečo do avtomobila, ki ga je nato odpeljal do hotela.