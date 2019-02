Oglejte si prvo epizodo serije, v kateri navdušujeta tudi Vesna in LaToya

VOYO nas je razveselil z novo slovensko serijo, v kateri lahko med drugim vidimo ljubljenko oboževalcev Ljubezni po domače Vesno Šošterič in LaToyo Lopez, pa seveda "oživelega Blaža" (Voranca Boha) iz Reke ljubezni. Mi pa vas razveseljujemo z brezplačno prvo epizodo.

Najpriljubljenejši naročniški video na zahtevo VOYO s polno paro skrbi za produkcijo vedno novih slovenskih serij, ki druga za drugo osvajajo Slovenijo, saj so nekaj povsem novega in svežega. Po uspešnicah Truplo in Lp, Lena zdaj VOYO osvaja serija Lajf je tekma, nova slovenska komedija z nenavadnim preobratom: medtem ko se glavni junak Bojan spopada z bizarnostmi vsakdanjega življenja, vsako njegovo potezo v športnem duhu komentirata športna komentatorja. Komaj čakate, da si jo ogledate? Tukaj je prva epizoda:

V seriji ne spremljamo le fanta, ki se postavlja na svoje noge in se pri tem sooča z ovirami in pripetljaji, s katerimi se lahko vsi poistovetimo in se najdemo v njih. Vsako potezo tega serijskega nerodneža namreč budno spremljata športna komentatorja, ki ju vidimo in slišimo samo mi. Si predstavljate, da bi vaše vsako bolj ali manj spretno dejanje nekdo videl in pokomentiral? No, k sreči se Bojan (Voranc Boh) tega ne zaveda, je pa vloga komentatorjev (Luka Cimprič in Anže Zevnik) še toliko bolj zanimiva, saj na glas izrečeta misli, ki nas ob opazovanju drugih vse prevevajo, pa jih ne izrečemo na glas.

Stopite v Bojanov svet, oglejte si njegovo življenje, kot bi gledali tekmo, in ne skrbite, če niste športni navdušenec: v dilemah, težavah in okoliščinah, v katerih se znajde, se najdejo vsi, od najstarejših do najmlajših. V seriji je kar 32 nastopajočih, poleg Voranca, Luke in Anžeta ter Sare Gorše in Gaje Filač namreč v epizodah gostujejo še številni drugi znani obrazi: Vesna Šošterič, LaToya Lopez, Ula Furlan, Matjaž Javšnik, strokovnjak za neverbalno komunikacijo Edvard Kadič in drugi. Prvo epizodo si brezplačno oglejte zgoraj,vse ostale pa vas že čakajo na VOYO.